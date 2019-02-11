Спикер парламента Ирака выступил против вывода войск США из страны

Багдад, , 07:53 — REGNUM Спикер иракского парламента Мухаммед аль-Халбоуси выразил сомнение относительно возможности голосования по вопросу о выводе американских войск из страны, сообщает 11 февраля Kurdistan 24.

Причиной тому, считает парламентарий, является хрупкая ситуация в области безопасности в стране.

«Мне интересно, почему многие люди в Ираке хотят сделать эту тему большой проблемой?», — задался вопросом спикер.

«Мы считаем, что военные США присутствуют в Ираке в рамках коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — резюмировал аль-Халбоуси.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американских войск из Сирии, данное постановление вызвало не только озабоченность у ряда американских союзников, но также и надежду на то, что Вашингтон аналогичным образом поступит со своим контингентом в Афганистане и Ираке.

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