Спикер парламента Ирака выступил против вывода войск США из страны

Багдад, 11 февраля 2019, 07:53 — REGNUM Спикер иракского парламента Мухаммед аль-Халбоуси выразил сомнение относительно возможности голосования по вопросу о выводе американских войск из страны, сообщает 11 февраля Kurdistan 24.
Причиной тому, считает парламентарий, является хрупкая ситуация в области безопасности в стране.
«Мне интересно, почему многие люди в Ираке хотят сделать эту тему большой проблемой?», — задался вопросом спикер.
«Мы считаем, что военные США присутствуют в Ираке в рамках коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — резюмировал аль-Халбоуси.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял решение о выводе американских войск из Сирии, данное постановление вызвало не только озабоченность у ряда американских союзников, но также и надежду на то, что Вашингтон аналогичным образом поступит со своим контингентом в Афганистане и Ираке.
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