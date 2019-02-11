В поисках свободы выражения мнения оренбуржец дошёл до Европейского суда

Оренбург, , 08:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу бывшего депутата Оренбургского горсовета Николая Зайцева. Местные суды признали оренбуржца виновным в клевете на высокопоставленных должностных лиц, в частности Игоря Ткачёва (2009−2015 годы прокурор региона) и прокурора Оренбурга Андрея Жугина. Сам Зайцев считал себя невиновным, а поскольку все пути судебной защиты в России реализованы, то он обратился в Европейский суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Зайцев обратил внимание на то, что в оренбургских судах он и его адвокат, как красным флагом, махали аргументами, которые суды игнорировали. Речь о статье 10 Европейской конвенции, которая говорит, что каждый имеет право свободно выражать своё мнение. Это право включает свободу получать и распространять информацию. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире ТВ обращал внимание на нарушение свободы слова и недопустимость возбуждать уголовное дело на кандидата в депутаты, который подверг критике прокуроров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году суд признал Николая Зайцева заказчиком видеоролика о незаконном игровом бизнесе в Оренбурге. Прокуроры обвинялись в крышевании игрового бизнеса, а два предпринимателя — в незаконной деятельности. Съёмки велись скрытой камерой, а ролик был размещён в интернете, затем удалён. В видеосъёмках и составлении текста участвовали журналисты, которые проходили в качестве свидетелей. Добавим, в 2015 году Зайцев возглавлял список ЛДПР на выборах в Оренбургский горсовет. После обвинительного приговора депутатские полномочия пришлось сложить. С Николая Зайцева взыскано 350 тысяч рублей, а также компенсация морального вреда, в частности, прокурорам — по 50 тысяч рублей.

Истцы посчитали, что обнародованные сведения порочат их честь, достоинство и влияют негативно на профессиональную деятельность.

«Зайцев Н. Н. совершил клевету, т. е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство других лиц и подрывающих их репутацию, содержащиеся в публично демонстрирующемся произведении, соединенные с обвинением лиц в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления», — указано в приговоре мирового судьи судебного участка 5 Центрального района Оренбурга. Эту позицию впоследствии поддержали и суды апелляционной и конституционной инстанции.

Адвокат Зайцева и он сам считают, что суды не учли статуса людей, к которым применили критику в видеоролике, а публичные люди должны быть готовы к критической информации в свой адрес, в более широких пределах, чем в отношении частных лиц, а эффективная критика невозможна без упоминания конкретных цифр и лиц — на это обращает внимание Европейский суд.

И по сей день Николай Зайцев уверен, что с учётом общеизвестного факта о массовом характере незаконной игорной деятельности в Оренбуржье в 2009—2015 годах, во время работы прокурором области Ткачёва и прокурором города Жугина, оба руководителя главного надзорного органа справедливо заработали критику. После появления скандального видеоролика правоохранительные органы активизировались, в Оренбурге было возбуждено порядка 18 уголовных дел о незаконном игорном бизнесе.

«Изучение материалов судебной практики показало, что наиболее сложным для судов было разграничение утверждений о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочных суждений, выражающих субъективное мнение и взгляды автора.

Неправильная правовая оценка указанных высказываний, которая приводит к судебным ошибкам, влияет на обеспечение судом баланса между необходимостью восстановления доброго имени истца во мнении третьих лиц или общества и конституционными правами, свободами ответчика, включая свободу мысли и слова, которые он вправе реализовать всеми не запрещенными законом способами», — подчеркнул адвокат Рамин Нигматулин, защищавший Зайцева во время рассмотрения дела.

По словам правозащитника, Верховный суд в обзоре приводит десять конкретных постановлений Европейского суда по правам человека, прямо называя их в качестве источников права для нижестоящих судов. Так, пункт 8 Обзора разъясняет, что «критика деятельности лиц, осуществляющих публичные функции, допустима в более широких пределах, чем в отношении частных лиц». При этом, согласно пункту 6 Обзора, свобода слова охватывает не только «информацию» или «идеи», которые встречаются благоприятно или рассматриваются как безобидные либо нейтральные, но также и такие, которые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство. Таковы требования плюрализма, толерантности и либерализма, без которых нет «демократического общества».

«Видимо, это не учёл прокурор города Оренбурга Андрей Жугин, который инициировал дело о клевете, ведь это и неудивительно, так как достаточно странно было слышать во время судебного заседания от главы надзорного городского ведомства, что он не читал Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ», — сказал Николай Зайцев.

В настоящее время Европейский суд по правам человека обязал ответчика в лице Российской Федерации до марта 2019 года предоставить меморандум по одному-единственному вопросу — соблюдали ли национальные суды баланс между свободой слова и свободы частной жизни.

ЕСПЧ также предложил государству-ответчику в лице России заключить с заявителем жалобы мировое соглашение. Процедуры заключения мирового соглашения в ЕСПЧ позволяют сторонам не только вести переписку, но и провести переговоры по этому поводу. Это делается самостоятельно или при содействии ЕСПЧ.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Николай Зайцев заявил, что говорить о мировом соглашение пока преждевременно, так как не получена позиция и предложения от государства-ответчика. Стадия коммуникации означает то, что ЕСПЧ усмотрел признаки приемлемости жалобы и перевёл её на так называемый активный этап производства. И его это, безусловно, очень обнадеживает и радует, поскольку это позволило войти в 5−10% от общего числа всех поступающих жалоб от России, которые прошли вышеуказанную процедуру. Дальнейшие комментарии можно будет давать только после окончательного решение ЕСПЧ по делу.

Интересы Николая Зайцева в ЕСПЧ будет представлять известный адвокат — член московско-хельсинкской группы Каринна Москаленко, имеющая опыт юридического сопровождения по аналогичным делам.

Добавим, в 2018 году Россия стала лидером по числу жалоб в ЕСПЧ.

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