Глава минобороны Великобритании грозит РФ «высокой платой за провокации»

Лондон, , 07:35 — REGNUM Россия должна будет заплатить «высокую цену» за «провокации», которые Москва осуществляет в отношении стран — членов Североатлантического альянса. Такое утверждение содержится в речи министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, с которой он намерен выступить 11 февраля. Выдержки из текста выступления публикует Reuters и The Times.

По его словам, в настоящее время границы между миром и войной — размытые, а Великобритания и её союзники должны быть готовы «применить жёсткую силу для поддержания своих интересов». При этом, Уильямсон отметил тесные военные связи США и Великобритании. Он также поддержит призыв главы Белого дома к странам НАТО увеличить расходы на оборону, чтобы лучше справляться с «российскими провокациями».

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"НАТО должно разработать возможности справляться с теми провокациям, которые Россия устраивает в отношении нас. Россия должна поплатиться за подобные действия», — говорится в готовящейся речи британского министра.

Но Россия не единственная страна, о которой намерен упомянуть британский министр. Схожие обвинения он планирует озвучить в адрес Китая.

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Также в будущем выступлении глава минобороны страны отметил, что после Brexit Великобритания должна быть готова увеличить своё глобальное присутствие.

«Brexit привёл нас к великому моменту, […] когда мы должны усилить своё глобальное присутствие, повысить смертоносность своего оружия и увеличить свой вес», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое резкое заявление со стороны Гэвина Уильямсона в отношении Москвы. Так, в марте 2018 года глава министерства обороны Великобритании посоветовал России «отойти» и «заткнуться». Такое заявление он сделал на фоне речи, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте страны, в которой она возложила полную ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля на Россию.

Ранее, в январе 2018 года, Уильямсон в интервью газете The Telegraph заявил о «планах» РФ нанести «удар по инфраструктуре страны», что приведёт «тысячам и тысячам» жертв. Тогда министр заявлял, что Москва якобы изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и её связь с системами энергосбережения для того, чтобы совершить действия, которые «любая другая страна сочла бы неприемлемыми».