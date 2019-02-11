Власти Иракского Курдистана изымут у населения тяжелое и среднее вооружение

Эрбиль, Ирак, , 07:33 — REGNUM Власти Иракского Курдистана приняли решение об ограничении владения огнестрельным оружием для жителей автономии, сообщает 11 февраля Kurdistan 24.

Подобное решение было принято в целях безопасности, особенно это касается ношения среднего и тяжелого вооружения. Доступ к подобным видам огнестрельного оружия получит лишь пешмерга.

Освободиться от запасов нелегального вооружения жителям Иракского Курдистана можно в течение шести месяцев, позднее все, кто не успел это сделать, будут преследоваться по закону.

Напомним, в Ираке недавно завершилась борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжительные боевые действия способствовали вооружению населения, что в мирное время представляет угрозу спокойствию.

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