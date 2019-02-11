Франция и ОАЭ намерены сотрудничать в сфере искусственного интеллекта

Абу-Даби, , 07:31 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр объявил о начале сотрудничества между Францией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в сфере искусственного интеллекта, который, по его словам, станет «одной из руководящих нитей двусторонних отношений», сообщает Le Figaro.

Во время своего первого визита в государство Персидского залива, с которым Париж имеет стратегические отношения, Бруно Ле Мэр провел переговоры с несколькими министрами, а также с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Зайд ан-Нахайяном.

«Мы начнем сотрудничество в сфере искусственного интеллекта с ОАЭ, что станет одним из основных направлений двусторонних отношений», — заявил министр экономики Франции.

Соглашение о сотрудничестве на этот счет было подписано в воскресенье, 10 февраля 2019 года.

По словам французского министра, делегация из ОАЭ посетит Францию «в ближайшие недели».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Католической церкви папа Римский Франциск совершил визит в ОАЭ, где выступил в присутствии членов королевских семей ОАЭ.

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