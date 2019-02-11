Швеция выделила свыше $8 млн на разминирование Ирака

Багдад, , 07:13 — REGNUM Власти Швеции выделили $8 млн 300 тыс. для разминирования тех районов Ирака, которые недавно были освобождены от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 11 февраля Kurdistan.ru.

Издание отмечает, что благодаря активной помощи как внутренних, так и внешних партнеров, программа ООН по развитию Ирака смогла ликвидировать порядка 11 тыс. объектов нежелательной инфраструктуры.

Напомним, несмотря на то, что террористы в целом разгромлены в Ираке, мирные жители до сих пор не спешат возвращаться в свои дома.

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