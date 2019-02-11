У депутатов Госдумы РФ от Якутии «синдромом чужой руки»? Якутяне негодуют

Якутск, , 06:33 — REGNUM В Якутии продолжает обсуждаться законопроект, разрешающий построившим дороги или мосты на Севере частным компаниям взимать плату за проезд по ним. Не проголосовавший за отклонение этой инициативы депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») заявил, что нажимал кнопку «против», но она не сработала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Своим предположением о том, что в работе аппаратуры, вероятно, произошёл сбой, депутат поделился с ИА SakhaDay.

«Я выступал против этого законопроекта. Голосовал тоже против. Видимо кнопка не сработала и показала как «не голосовал», — сказал Федот Тумусов.

Напомним, что второй депутат, избранный в нижнюю палату парламента от Якутии, Галина Данчикова («Единая Россия») вообще проголосовала за взимание платы с грузовиков за проезд по частным дорогам, хотя позже и выражала возмущение планами таких законодательных изменений. Как предположил депутат Госсобрания республики Виктор Фёдоров, народная избранница могла проголосовать на автомате.

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Жители республики не поверили оправданиям депутатов.

«У него не работает кнопка совести», «Изворачиваются как ужи на сковородке, и все только для того, чтоб не потерять свои места, кошельки и власть…», «Это называется синдромом чужой руки (или болезнью доктора Стрейнджлава), говорят одно, а руки тянутся нажать кнопку «да», — пишут люди в соцсетях.

Многие удивляются, что теперь всё решают кнопки: «Получается, жизнь простого народа зависит от исправности или неисправности этой пресловутой кнопочки?».

Как сообщало ИА REGNUM, Федот Тумусов выступил резко против законопроекта о строительстве на Севере платных дорог. Он не сомневается, что этот закон потом распространят на всю Россию, и не считает веским аргументом за взимание платы то, что «в некоторых местах дорог нет, и пусть они будут хоть за деньги».

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«Некоторые места» — это, прежде всего, районы, где идёт добыча полезных ископаемых. И те самые частные дороги фактически будут строить добывающие компании. То есть дороги им нужны и так — но правительство даёт условным «Сургутнфтегазу», Газпрому и так далее заработать. Ведь окупаемость такой дороги, как признают в кабмине, составляет около 20 лет — так что компаниям просто хотят помочь в их собственных планах. За счёт кого? Конечно, за счёт жителей», — выражал депутат своё возмущение в соцсетях.

Он предполагает, что порядок взимания платы только за проезд грузовиков впоследствии можно будет легко изменить, и брать деньги начнут в том числе и с легковых автомобилей.

Напомним, в Якутии дороги недропользователей, проезд по которым ограничен, часто становятся причиной конфликта между компаниями и местным населением. Плату взимают также только с грузовых машин. В 2015 году предприниматель из посёлка Пеледуй Валерий Лейкин в знак протеста против сборов за пользование дорогой перекрыл её у КПП «Сургутнефтегаза», стреляя из травматического оружия. История закончилась уголовным наказанием: Валерия Лейкина приговорили к 3,5 года лишения свободы условно, а компания заявила, что дорога является её собственностью.

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