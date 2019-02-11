Британский министр обороны готовит России предупреждение за «провокации»

Лондон, , 06:04 — REGNUM Высокая цена грозит России за провокации, которые Москва якобы предпринимает в отношении стран, входящих в НАТО. Об этом должен объявить в своей речи 11 февраля глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон, сообщает агентство Press Association со ссылкой на выдержки из выступления министра.

Уильямсон намерен призвать НАТО к разработке возможностей, способных противостоять «провокациям» России. Такие действия должны Москве дорого обходиться, заявил он.

О каких именно действиях идет речь, не говорится. Указано также, что Уильямсон обратит внимание партнеров по альянсу на ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он также объявит о необходимости «использовать жесткую силу для защиты своих интересов».

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания планирует отправить в Тихий океан авианосец Queen Elizabeth для демонстрации военного потенциала Китаю. Об этом объявит Уильямсон, отмечала The Times.

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