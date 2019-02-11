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Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию

Политика

Но не сейчас

Льеж, Бельгия, 11 февраля 2019, 05:53 — REGNUM  Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов вернуться в Грузию, когда возникнут подходящие условия. Об этом он заявил на встрече с эмигрантами в бельгийском Льеже, выступление политика транслировали грузинские телекомпании.

По словам бывшего грузинского лидера, ему часто задают вопрос о возвращении на родину. Саакашвили заверил, что несомненно поедет в Грузию, однако на сегодняшний день ситуация для этого неподходящая.

«Сегодня ситуация не готова, но мы должны в ближайшие недели и месяцы подготовить ее», — заявил Саакашвили и добавил, что не может издалека наблюдать за «уничтожением» своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили пообещал за 72 часа сменить власть в Грузии мирным путем, но при одном условии. Политику, который на родине объявлен в розыск, нужна свобода передвижения по стране.

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Политическая жизнь Грузии
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