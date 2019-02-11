Великобритания отправит свой авианосец «пугать» Китай

Лондон, , 05:14 — REGNUM Британский авианосец Queen Elizabeth отправится в Тихий океан для демонстрации военного потенциала Китаю. Об этом сообщает 11 февраля газета The Times.

По данным издания, британский министр обороны Гэвин Уильямсон объявит о том, что Лондону стоит приготовиться к использованию «жесткой силы» для защиты своих интересов. Потому флагман королевского флота — авианосец Queen Elizabeth — сначала отправится в направлении Средиземноморья и Ближнего Востока, а затем — к берегам КНР.

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Крупнейший британский военный корабль способен преодолеть до 10 тыс. морских миль (около 19 тыс. км) и взять на борт экипаж из 679 человек, а также до 70 летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года истребители-бомбардировщики F-35B впервые успешно сели на палубу авианосца Queen Elizabeth. Уильямсон назвал этот момент особенным, кульминационным для королевского флота.

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