Трамп опроверг «ленивый» рабочий график

Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опроверг длительные периоды бездействия в своем рабочем графике. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

Американский лидер отметил, что СМИ, получившим в своё распоряжение его личный график, следовало интерпретировать этот документ «в позитивном ключе». Он пояснил, что обычно работает, а не бездельничает во время, отведенное на «работу с документами».

«На самом деле, я, вероятно, работаю больше часов, чем почти все предыдущие президенты», — заключил Трамп.

В другом комментарии глава США подчеркнул, что стал президентом в период, когда страна пребывала в беспорядке. Армия была ослабленной, налоги — высокими, отношения с КНДР находились в состоянии потенциальной войны. Выбора не было, нужно было работать подолгу, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в Белом доме передал порталу Axios личный график Трампа за период с 7 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 года. Из него следовало, что президент потратил 297 часов на так называемое служебное время (executive time), тогда как официальные встречи и переговоры заняли лишь 77 часов.

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