Корабельный комплекс «Полимент-Редут» прошел госиспытания

Санкт-Петербург, , 04:09 — REGNUM Новейший зенитный ракетный комплекс морского базирования «Полимент-Редут» прошел государственные испытания. Об этом заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев на ассамблее Санкт-Петербургского морского собрания, передает 11 февраля ТРК «Звезда».

Королев объявил о завершении госиспытаний ЗРК «Полимент-Редут», предназначенных для фрегатов проекта 22 350.

Речь идет о многоцелевых фрегатах дальней морской зоны, которые строятся для перевооружения ВМФ ВС России. Головной фрегат проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков» был введен в эксплуатацию летом 2018 года.

ЗРК «Полимент-Редут» имеет установку вертикального пуска и способен поражать цели в широком диапазоне дистанций ракетами разных типов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об успешных пусках ракет ЗРК «Полимент-Редут». Более десяти пусков были проведены на Северном флоте в рамках госиспытаний.

Читайте также: СФ испытал ракеты, поражающие любые средства воздушного нападения

А также: ВС РФ нужна эффективная система разведки и целеуказания