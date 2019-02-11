Война Украины против России: что это будет? Что это может быть?

Леонид Нерсисян, , 02:44 — REGNUM

В последние время в украинской политической и экспертной среде периодически поднимается вопрос о возможности нанесения ударов вглубь территории России. Такой подход, по мнению некоторых, преследует задачу обеспечить конвенциональное (неядерное) сдерживание. Насколько такой подход реалистичен и несёт ли он реальную угрозу для Москвы?

Авиация или ракеты?

Основными средствами, которыми украинская сторона может теоретически обеспечить нанесение высокоточных ударов на большое расстояние, является боевая авиация и ракетное вооружение (сухопутного, морского и авиационного базирования). Наиболее эффективной целью, которую Украина должна получить возможность поражать для получения действительно серьёзного уровня сдерживания, должна быть Москва. Для достижения этой цели, нужны средства с дальностью поражения 550−600 км (цифра с учётом некоторого запаса, чтобы запуски ракет или вылеты не осуществлялись прямо с границы и не попадали под моментальный ответный удар).

Обратимся сначала к боевой авиации. Здесь мы увидим у Украины исключительно технику советского производства — около 37 лёгких истребителей МиГ-29, 34 тяжёлых истребителей Су-27, 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24М, 9 самолётов-разведчиков Су-24МР и 34 штурмовиков Су-25. Некоторая часть самолётов проходила ремонт и очень поверхностную модернизацию, мало меняющую их боевые возможности. Сложно оценить и реальную боеготовность перечисленных самолётов — вполне вероятно, что взлететь из них может меньше половины. Что касается возможности нанесения высокоточных ударов по наземным целям в глубине российской территории, то для этой цели могут подойти только фронтовые бомбардировщики Су-24М, имеющиеся в очень ограниченном количестве. При этом в украинском арсенале наиболее дальнобойной авиационной ракетой класса «воздух-поверхность» является Х-29, которая в идеальных условиях может применяться на дальность до 12 км. В целом, учитывая мощную систему противовоздушной обороны (ПВО) в европейской части России (особенно в направлении Москвы) и наличие современной истребительной авиации, возможность нанесения авиационных ударов по российской столице практически отсутствует — подобная операция станет настоящим самоубийством. Реальных же перспектив по усилению военно-воздушных сил Украины практически нет — для создания собственной боевой авиации нет соответствующей школы и средств, закупка западных образцов также упирается в очень ограниченный военный бюджет.

Что касается ракетного оружия, то здесь в среднесрочной-долгосрочной перспективе у Украины дела могут обстоять несколько лучше. На сегодняшний день наиболее дальнобойным ракетным комплексом в вооружённых силах Украины остаётся «Точка-У». Этот оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) способен с неплохой точностью поражать цели на дальности до 120 км. В строю, вероятно, имеется около 20 пусковых установок, количество же годных к запуску ракет оценить сложно — их гарантийный срок службы подошёл к концу, до 60 ракет были использованы во время боевых действий на Юго-Востоке Украины в 2014—2015 годах. Дальность пуска этой ракеты позволяет достигать таких российских городов, как Курск и Белгород, однако ограниченное количество ракет и их постепенный выход из строя не позволяет полагаться на них как на серьёзный аргумент.

При этом, в отличие от авиастроения (в том, что касается боевых самолётов), в ракетостроении у Украины определённый потенциал действительно имеется. Конечно, нельзя не отметить негативного влияния таких факторов, как недостаток финансирования, низкая культура производства, кадровый голод и коррупция, но, несмотря на это, параллельно ведутся три разных ракетных проекта. Наиболее близким к принятию на вооружение изделием является корректируемая ракета «Ольха» для советской реактивной системы залпового огня «Смерч». Эта ракета, по некоторым данным, может использоваться для поражения целей на дальности до 120 км. Серийное производство этого изделия может частично выправить ситуацию с постепенной потерей ракет для «Точки-У». Насколько это реально — покажет время.

Ещё один проект — крылатая ракета «Нептун» — также в некоторых обстоятельствах может быть «доведен до ума». Она очень близка по конструкции к российской противокорабельной ракете Х-35, техническая документация на которую имеется и у украинской стороны. Если создание противокорабельной модификации ракеты кажется очень сложной задачей из-за отсутствия у Украины задела по тематике активных радиолокационных головок самонаведения, то разработка варианта ракеты для нанесения ударов по статичным сухопутным целям видится более реальной. Здесь может помочь опыт «Ольхи» с закупкой коммерчески доступных западных систем спутниковой коррекции по сигналу GPS. Заявленная дальность ракеты в 280 км уже даст более весомый инструмент Киеву. Конечно, пока разработка находится на стадии бросковых испытаний и до серийного производства далеко (если оно вообще случится), однако сбрасывать этот проект со счетов не стоит.

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Третьим же направлением является разработка ОТРК «Гром-2» — некоего украинского варианта «Искандер-М». Речь идёт об ОТРК, на пусковой установке которого располагаются две баллистические ракеты. Работу над созданием этого комплекса практически полностью финансирует Саудовская Аравия, а на сегодняшний день пока созданы демонстраторы технологий. Когда будет создан первый рабочий прототип и начнётся проведение бросковых и лётных испытаний — пока не ясно. Согласно имеющейся информации, максимальная дальность полёта ракет будет приближаться к 300 км в экспортной модификации. Периодически звучали слова о возможности создания ракет для украинской армии с максимальной дальностью пуска в 500−600 км. Именно в такой конфигурации Киев может действительно получить некий инструмент, действительно несущий серьёзную опасность для Москвы. Однако по сравнению с остальными проектами, перспективы «Гром-2» пока выглядят слабее всего.

Помимо всего прочего, надо понимать также, что Украине необходимо найти средства не только на разработку, но и на закупку вышеперечисленного ракетного вооружения, причём не в единичном количестве для демонстрации на парадах. Учитывая проблемы почти во всех типах вооружения в украинской армии, найти эти средства будет непросто. Пока, в большинстве случаев, продукция украинского военно-промышленного комплекса не находила действительно широкого распространения в армии. Для того, чтобы реально говорить о факторе сдерживания, Украине понадобится принять на вооружение сотни, если не тысячи баллистических и крылатых ракет — пока такой сценарий выглядит крайне нереалистичным.

Тем не менее, России надо быть готовой даже к такому маловероятному сценарию, как скачок ракетных возможностей Украины в среднесрочной-долгосрочной перспективе (если не на уровень реального сдерживания, то до уровня доставления серьёзных проблем). Речь идёт как об усилении возможностей тактической противоракетной обороны с разворачиванием дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и С-300В4, так и об усилении различных компонентов разведки, позволяющих максимально быстро выявлять пусковые установки противника с целью их дальнейшего уничтожения.

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