Мадуро открыл крупнейшие военные маневры в истории Венесуэлы

Каракас, , 02:38 — REGNUM Старт военным маневрам «Ангостура-200» с участием народного ополчения дал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Трансляцию визита венесуэльского лидера в штат Миранда осуществлял интернет-сервис Periscope.

Перед началом учений глава государства встретился с военными и осмотрел боевую технику. Выступая перед участниками маневров, Мадуро подчеркнул: армии нужна модернизация и вложение дополнительных средств для закупки вооружений.

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Учения, которые продлятся до 15 февраля, приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса. В 1819 году в городе Ангостуре была провозглашена независимость Великой Колумбии, в состав которой входила Венесуэла, от Испании.

Мадуро назвал учения «Ангостура-200» крупнейшими в истории страны. Маневры начаты на фоне заявлений о возможном военном вмешательстве США в венесуэльский политический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. О переходе на его сторону заявил, в частности, полковник сухопутных войск Рубен Альберто Пас Хименес.

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