Понедельник, 11 Февраля 2019 года
02:38:57 МСК

Мадуро открыл крупнейшие военные маневры в истории Венесуэлы

Политика

Учения продлятся до 15 февраля

Каракас, 11 февраля 2019, 02:38 — REGNUM  Старт военным маневрам «Ангостура-200» с участием народного ополчения дал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Трансляцию визита венесуэльского лидера в штат Миранда осуществлял интернет-сервис Periscope.

Перед началом учений глава государства встретился с военными и осмотрел боевую технику. Выступая перед участниками маневров, Мадуро подчеркнул: армии нужна модернизация и вложение дополнительных средств для закупки вооружений.

Читайте также: Гуайдо допустил военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле

Учения, которые продлятся до 15 февраля, приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса. В 1819 году в городе Ангостуре была провозглашена независимость Великой Колумбии, в состав которой входила Венесуэла, от Испании.

Мадуро назвал учения «Ангостура-200» крупнейшими в истории страны. Маневры начаты на фоне заявлений о возможном военном вмешательстве США в венесуэльский политический кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. О переходе на его сторону заявил, в частности, полковник сухопутных войск Рубен Альберто Пас Хименес.

Читайте также: Полковник сухопутных войск Венесуэлы перешел на сторону Гуайдо

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить