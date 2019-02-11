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Сербия выразила протест Хорватии после атаки на ватерполистов

Политика

Белград отметил «глубокую обеспокоенность и разочарование» в связи с происшествием в хорватском Сплите

Белград, 11 февраля 2019, 01:01 — REGNUM  Дипломатическая нота направлена Сербией в посольство Хорватии после нападения хулиганов на игроков сербской ватерпольной команды «Црвена Звезда». Сообщение об этом опубликовано пресс-службой МИД Сербии.

Отмечается, что хорватская сторона получила послание. Белград также выразил «глубокую обеспокоенность и разочарование» в связи с происшествием в хорватском городе Сплите.

Как сообщало ИА REGNUM, группа неизвестных напала в кафе Сплита на находившихся там троих сербских ватерполистов, прибывших в составе команды «Црвена Звезда» на игру с местным клубом «Морнар». Спортсмены получили травмы, матч был отменен.

Читайте ранее в этом сюжете: На ватерполистов сербской «Црвены звезды» напали хорватские хулиганы

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