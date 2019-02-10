Перед встречей с Ким Чен Ыном Трамп проконсультируется у Мун Чжэ Ина

Вашингтон, , 23:57 — REGNUM В ближайшее время встретятся президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин. Встреча будет посвящена предстоящему 27−28 февраля второму саммиту в верхах в Ханое США-КНДР между Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщает 10 февраля Синьхуа со ссылкой на заявление, сделанное на брифинге в Сеуле представителем резиденции южнокорейского лидера Ким Ый Гемом.

Конкретный график встречи будет согласован после завершения подготовки, в процессе которой Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут телефонный разговор.

Напомним, что о второй северокорейско-американской встрече было объявлено на днях, после посещения Пхеньяна специальным представителем президента США по делам КНДР Стивеном Бигуном.