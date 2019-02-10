Начал работу очередной саммит Африканского союза

Аддис-Абеба, , 23:53 — REGNUM В Аддис-Абебе (Эфиопия) открылся 32-й саммит Африканского союза (АС). Поздравительную телеграмму этому представительному форуму отправил партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, сообщает 10 февраля Синьхуа.

По мнению Председателя КНР, АС является «знаменем совместных действий по усилению Африки». В 2018 году объединение руководило процессом африканской интеграции, которая добилась существенного прогресса; благодаря этому страны Африки совместно выступают по важнейшим вопросам международной и региональной жизни, существенно повышается их влияние и авторитет в мире.

Си Цзиньпин напомнил, что Пекинский саммит форума по китайско-африканскому сотрудничеству, который состоялся в сентябре прошлого года, существенно продвинул сотрудничество во всех областях, сделав важные шаги по углублению сопряжения китайской инициативы «Пояса и пути» с Повесткой дня АС до 2063 года.

Важное место в общих планах, по мнению китайского лидера, отводится реализации Повестки дня в области устойчивого развития и строительству сообщества единой судьбы человечества.