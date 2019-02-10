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Украину на «Евровидении-2019» может представить гражданка России

Политика

С 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль) пройдет 64-й песенный конкурс «Евровидение»

Украину на «Евровидении-2019» может представить гражданка России
hentilpej
«Евровидение»

Киев, 10 февраля 2019, 23:12 — REGNUM  Гражданка Российской Федерации Юлия Юрина, которая является солисткой группы YUKO, может представить Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом сообщает «Российский Диалог» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, певица, проживающая около семи лет на Украине, уже выступила в первом полуфинале украинского национального отбора.

Коллектив группы презентовал на отборе украиноязычную песню «GALYNA GULIALA», которая получила высокие оценки публики и профессионалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль) пройдет 64-й песенный конкурс «Евровидение». В конкурсе примут участие 42 страны, что на одну страну меньше, чем в 2018 году.

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Конкурс «Евровидение»
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