«Мятежные» регионы — урок для остальных: проекция выборов-2019

Москва, , 23:09 — REGNUM Осенние выборы губернаторов принесли сразу несколько сенсаций, которые так или иначе были связаны с победой кандидатов, представляющих оппозицию. Нежелание населения голосовать за креатуры федерального центра породило так называемое «протестное голосование». Жители этих регионов минувшей осенью продемонстрировали готовность отдать свой голос за любого кандидата, не ассоциирующегося с властью.

Если в начале выборов оппозиция действительно не очень верила в успешный для себя исход, то перед вторым туром она мобилизовалась и включилась в избирательную кампанию вполне серьёзно, привлекая все возможные для себя ресурсы. Но и в этом случае она победила не везде — в Приморье ценой колоссального напряжения административных, политических и информационных усилий власти удалось перезапустить процесс по нужному для себя сценарию. Наибольшее внимание вызвала ситуация в восточных регионах страны. В Хакасии и Хабаровском крае оппозиции удалось победить на выборах, а в Иркутской области губернатор-коммунист руководит регионом уже три года.

Хабаровский край: популизм Фургала даёт эффект?

Социально-экономическая ситуация в Хабаровском крае непростая. Свою специфику придают региональные особенности, в том числе низкая плотность населения, слаборазвитая транспортная инфраструктура, в первую очередь, отсутствие сети автомобильных дорог. Отдельно следует сказать о том, что пока не даёт ощутимых результатов политика «дальневосточного гектара», а запрет на ловлю рыбы в нерестовых реках порождает недовольство тех жителей отдаленных районов, для которых данный вид промысла едва ли не единственный способ нормально обеспечить семью семью. При этом в крае существует серьезная финансовая задолженность перед федеральным центром (более 50 млрд рублей), а высокий уровень распространения коррупции в значительной степени способствует росту протестного голосования. При этом промышленный потенциал у региона есть. Хабаровск город довольно развитый в промышленном отношении. Но наиболее крупные предприятия платят налоги в центр, что вызывает проблемы с наполняемостью краевого бюджета. Такая ситуация (характерная и для других регионов) создает хорошую почву для регионального патриотизма и противопоставления по линии «наши — москвичи».

Совокупность социально-экономических и политических факторов и породили протестное голосование в регионе, приведшее к власти либерал-демократа Сергея Фургала. Несмотря на наличие указанных выше проблем, разочарования в губернаторе Фургале у жителей края пока нет. Есть основания полагать, что рейтинг С. Фургала мог даже несколько вырасти на фоне стратегии информационной дискредитации, которую использует в последнее время федеральный центр. Новый губернатор практически не поменял состав прежней губернаторской команды, но существенно изменил стиль управления. Он пытается лично вникать во многие аспекты работы, даже частные, что помогает снискать популярность у граждан, проживающих в крае. Для укрепления собственных позиций в крае С. Фургал использует хорошо известные технологические приёмы, в том числе демагогические и популистские. Однако это не отменяет того факта, что люди ждут конкретных результатов от нового губернатора, и если их не будет, то в скором времени уровень его поддержки начнёт снижаться. Учитывая уровень профессионализма команды нового губернатора, этот сценарий видится наиболее вероятным. Популистские действия С. Фургала способны дать краткосрочный эффект, но в долгосрочной перспективе вероятен обратный вариант.

В этом году состоятся выборы в законодательную думу Хабаровского края. На данный момент региональный парламент не может конкурировать с губернатором за влияние в регионеиз-за общей слабости и отсутствия репрезентативности — практически все депутаты представляют теряющую популярность партию «Единая Россия». Если указанный тренд сохранится, то можно ожидать существенного изменения в партийном представительстве Законодательной Думы по итогам выборов. Есть вероятность, что протестное голосование вновь выйдет на первый план и у оппозиции будут все шансы на победу.

Хакасия: тяжёлая ноша Валентина Коновалова

Хакасия — один из самых депрессивных в социально-экономическом отношении регионов России. Экономика республики основана на электроэнергетике и добыче угля. Крупных промышленных предприятий в регионе мало, но и они юридически зарегистрированы в Москве и платят налоги туда, не оставляя средств в региональном бюджете. Сверхцентрализация экономических процессов привела к тому, что региональная власть, находящаяся в поисках инвесторов, в последние несколько лет вынуждена была создавать проекты, которые в условиях хронического недофинансирования превращались в прожекты. Ещё одной особенностью региона стала политика масштабного кредитования. В итоге закредитованность выросла настолько, что федеральные министерство финансов и казначейство были вынуждены ввести внешнее финансовое управление.

Неспособность прежней власти решать накопившиеся годами проблемы вкупе с провокационными заявлениями (достаточно вспомнить, как бывший глава Хакасии В. Зимин высокомерно советовал гражданам собирать в тайге ягоды и варить тушёнку) ожидаемо привели к всплеску протестного голосования, которое привело к власти молодого коммуниста Валентина Коновалова. Приход «несогласованного» кандидата вызвал болезненную реакцию федеральной власти. Нового губернатора почти сразу стали игнорировать. На инаугурацию В. Коновалова не приехал никто из представителей высшей политической элиты, включая полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и руководителей соседних регионов. Однако выбранная властью стратегия информационной дискредитации нового губернатора пока не даёт результатов. Дело в том, что региональная идентичность жителей Хакасии заставляет их воспринимать критику В. Коновалова как их собственную критику, что способствует консолидации вокруг «своего» губернатора и ещё в большей степени вызывает раздражение политикой федерального центра.

Первые меры Коновалова в новой должности, так же как и его коллеги в Хабаровском крае, носят ярко выраженный популистский характер (продажа люксового автопарка правительства, увольнение внештатных официантов, вынос из рабочего кабинета портрета Путина, полет в Москву эконом классом, формирование «народного правительства»). Но в целом, приход нового губернатора разрушил систему внутриэлитного взаимодействия, и сегодня в Хакасии наблюдается период политической турбулентности, что вкупе с высоким уровнем протестного потенциала населения делает регион одним из наиболее политически и социально нестабильных в России.

Иркутская область: Сергей Левченко устраивает региональную элиту

В отличии от рассмотренных выше Хабаровского края и Хакасии, Иркутская область довольно развитый в социально-экономическом отношении регион. Ещё в советские годы в области были созданы предприятия нефтегазовой и лесной промышленности, развивалось машиностроение и авиастроение. Сегодня власть старается активно развивать туристический потенциал Байкала и транспортную инфраструктуру региона. Однако излишняя экономическая централизация не даёт региону в полной мере реализовать свой потенциал. В области по-прежнему большое количество нерешенных проблем и низкий уровень жизни. Как и в остальных частях страны, людей волнуют нерешённых проблемы безработицы, тарифов ЖКХ и медицинского обслуживания.

Но не только эти факторы делают область одним и самых протестно настроенных субъектов. Региональной спецификой является высокий удельный вес интеллигенции и среднего класса, традиционно критически настроенных к власти. Кроме того, нужно помнить о том, что Иркутская область, начиная с восстания декабристов, была местом ссылки политических заключённых, что сформировало особый тип региональной идентичности и политической культуры. Всё это, вкупе с неудачной кадровой политикой Москвы в последние годы, когда за короткий срок сменилось сразу несколько неэффективных губернаторов, и привело к росту протестного голосования в 2015 году, когда на выборах победил коммунист Сергей Левченко. Надо отметить, что в отличии от осенних выборов 2018 года, три года назад федеральный центр отреагировал на это относительно спокойно, видимо, посчитав поражение кандидата от «Единой России» случайным сбоем в системе. Но по мере роста протестных настроений в других регионах информационное давление на С. Левченко возрастает. Впрочем, как и в других регионах, стратегия дискредитации не даёт в Иркутской области зримого эффекта.

Последние годы политическая ситуация в Иркутской области находится в стадии умеренной активности. С одной стороны, победа оппозиционного кандидата нарушила привычную политическую динамику и спровоцировала перегруппировку местных политических сил. С другой стороны, на сегодняшний день прочная и широкая коалиция против губернатора не сложилась — большинство элит вполне устраивает статус-кво. Это позволяет говорить о том, что Сергею Левченко удалось укрепить собственные аппаратные позиции и добиться расположения региональной политической элиты.

Уроки для остальных

Анализ ситуации в трёх рассмотренных выше регионах заставляет нас сделать два наиболее напрашивающихся вывода.

Во-первых, федеральный центр перегибает в плане информационного давлении на руководство «мятежных» регионов. Используется стратегия дискредитации, предполагающая давление по каждому маломальскому поводу. Но практика показывает — это не работает. Население прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что в нынешних бедах, например, Хакасии виноват вовсе не В. Коновалов, а предыдущий губернатор и системные проблемы на федеральном уровне. Более того, постоянная критика в федеральных СМИ и особенно на центральных телевизионных каналах, наоборот, способствует сплочению регионального сообщества вокруг губернаторов. Люди начинают воспринимать это не как давление на руководителя их региона, а как давление лично на них, как на граждан, сделавших «неправильный» выбор, как своего рода месть федерального центра. Нужно отдавать себе отчёт в том, что в субъектах всё ещё очень сильна региональная идентичность, заставляющая население критически оценивать всю информацию, которая идёт из центра.

Во-вторых, победа оппозиционных кандидатов наиболее вероятна в депрессивных регионах, где власть, с одной стороны, неспособна исправить ситуацию к лучшему, а с другой — демонстрирует неуважение и снобизм по отношению к собственным гражданам. Важную роль играет и социальное самочувствие населения регионов. К сожалению, в условиях экономической централизации у губернаторов нет реальных рычагов для того, чтобы изменить ситуацию в этой сфере. Единственным выходом для них становится «выбивание» денег из федерального центра, что далеко не всегда заканчивается успешно.

От того, насколько власти удастся купировать негативные тенденции в «сложных» субъектах, во многом зависит общий фон осенних выборов 2019 года. Что для этого нужно сделать?

Проекция выборов 2019 года

Взглянув на те регионы, где выборы состоятся этой осенью, нетрудно заметить, что и среди них есть субъекты, где ситуация для властных кандидатов сложная. В первую очередь, это Забайкальский край, Волгоградская и Челябинская область.

Нельзя исключать, что в этих условиях федеральный центр пойдёт на смену губернаторов в этих субъектах (в Забайкалье это уже произошло). Скорее всего, замены руководителей, если они произойдут, будут запланированы на весну, чтобы у назначенных врио не успел сформироваться негативный образ, а ожидания населения оставались высокими. Сложность представляет Челябинская область, которая в 2020 году должна принять саммиты ШОС и БРИКС. Смена губернатора в таких условиях не слишком целесообразна, и Кремль редко на это идёт, но объективно поддержка Бориса Дубровского в регионе оставляет желать лучшего.

Сразу несколько идущих на выборы губернаторов заявили о том, что будут выдвигаться самостоятельно, а не от «Единой России». Это тревожный сигнал для «партии власти», свидетельствующий о желании губернаторов дистанцироваться от неё. Публично обозначил выдвижение от «Единой России» только Радий Хабиров в Башкирии, но, учитывая высокий уровень электоральной управляемости этой республики, он почти ничем не рискует. В ситуации, когда региональные тяжеловесы всё чаще отворачиваются от партии, единороссам имеет смысл сконцентрироваться на выборах в региональные парламенты и органы местного самоуправления, наладить работу с населением на местах. При этом очевидно, что кадровые и организационные возможности «Единой России» всё равно будут использоваться губернаторами-самовыдвиженцами.

Что касается парламентской оппозиции в лице КПРФ, ЛДПР и в меньшей степени «Справедливой России», то её задачей является аккумулирование протестных настроений. Для этого нужно загодя вести активную информационную кампанию. Во многих регионах на осенних выборах оппозиция не смогла составить конкуренцию власти исключительно по причине формального участия в процессе, неверии в собственные силы и возможности.

Думается, что не только власть, но и оппозиция сделает выводы из прошедшей осенней избирательной кампании, а это значит, что в условиях роста протестной активности и объективного усложнения социально-экономической ситуации во многих регионах нас может ждать по-настоящему конкурентная избирательная кампания.

Выборы в российских регионах, намеченные на 2019 год

Губернаторские выборы:

Башкирия — врио Р.Ф. Хабиров

Республика Алтай — глава А.В. Бердников

Калмыкия — глава А.М. Орлов

Забайкальский край — врио А.М. Осипов

Санкт-Петербург — врио А.Д. Беглов

Астраханская область — врио С.П. Морозов

Волгоградская область — губернатор А.И. Бочаров

Вологодская область — губернатор О.А. Кувшинников

Курганская область — врио В. М, Шумков

Курская область — врио Р. В, Старовойт

Липецкая область — врио И.Г. Артамонов

Мурманская область — губернатор М.В. Ковтун

Сахалинская область — врио В.И. Лимаренко

Ставропольский край — губернатор В.В. Владимиров

Оренбургская область — губернатор Ю.А. Берг

Челябинская область — губернатор Б.А. Дубровский

Региональные парламенты:

Республика Алтай

Кабардино-Балкария

Карачаево-Черкесия

Крым

Марий Эл

Татария

Тува

Москва

Севастополь

Хабаровский край

Брянская область

Волгоградская область

Тульская область

Довыборы в Госдуму: