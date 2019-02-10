Трамп обвинил демократов в попытке устроить новый «шатдаун»

Вашингтон, , 22:19 — REGNUM Представители Демократической партии США, которые не идут на «уступки» по вопросу строительства стены на границе с Мексикой, вероятно, пытаются устроить новый «шатдаун». Об этом написал президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Они (представители Демократической партии) предлагают очень мало денег на крайне необходимую стену на границе», — написал глава Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвейни в эфире телекомпании NBC сообщил, что возможность введения нового «шатдауна» в США уже через несколько дней не исключается.

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