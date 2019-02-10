Моралес о скандальном заявлении Гуайдо: «Боливия отвергает»

Ла-Пас, , 20:26 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес прокомментировал заявление лидера оппозиции Венесуэлы и спикера Национального собрания страны Хуана Гуайдо о том, что вариант вторжения США в Венесуэлу не исключен. Об этом сообщает Anadolu Ajansi.

«Боливия отвергает заявление Хуана Гуайдо… — сказал Моралес. — Интересно, что на это скажут главы братских государств, знакомые с Гуайдо?».

По его словам, подобные заявления открывают путь к войне в Латинской Америке.

9 февраля лидер оппозиции Венесуэлы и спикер Национального собрания страны Хуан Гуайдо в интервью AFP сообщил, что вариант вторжения США в Венесуэлу с тем, чтобы заставить президента страны Николаса Мадуро покинуть свой пост, не исключен.

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