Союз с Россией даст Польше больше веса в ЕС

Станислав Стремидловский, , 18:53 — REGNUM

Польша без союза с Россией не сможет отстоять свои интересы в Европейском союзе, который сегодня переживает серьезную трансформацию. Состоявшееся на днях обсуждение поправок в Третий энергопакет, затрагивающих строящийся газопровод «Северный поток — 2», показало это наглядно. Франция и Германия продемонстрировали свою силу всем остальным членам ЕС. Париж надавил на Берлин и получил в ответ от немцев некие уступки. Какие именно, пока мало кто знает. Но предположительно они касаются планов французов в части усиления интеграции ограниченного круга стран в Евросоюзе. Что касается Германии, то она добилась официального оформления себя в качестве представителя ЕС в деле «Северного потока — 2». Прецедент появился, дело положено, стоит ожидать новых шагов.

На что может в этой ситуации надеяться Варшава? Поляки много говорят о важности евроатлантической интеграции, мечтают переиграть послевоенную «холодную войну», только чтоб на этот раз они оказались не на стороне Москвы, а на противоположной. Говорят о своей особой уязвимости, исторической и географической, перед «агрессивной Россией», которую якобы не понимает и не разделяет Западная Европа, отделенная Центральной и Восточной Европой от России. Интересно, в каких же это западноевропейских столицах чего-то там «не понимают»? Во Франции, которая была вынуждена принять на постой русскую армию после поражения Наполеона? В Германии, которую после 1945 года вообще-то разделили и ее восточная часть вместе с Польской Народной Республикой входила в советский блок? И, кстати, если уж вспоминать разделы, то польские жалобы Западной Европе на Москву являются напоминанием этой Западной Европе, как она постоянно в кооперации с Россией решала за счет Польши свои проблемы.

Если чему история и учит, то тому, что вражда с Россией чаще всего приносила неудачи Польше, в том числе и в польских делах с Западом. Поэтому сегодня Варшаве стоит попробовать другой подход — быть вместе с Москвой, чтобы имея за плечами российскую поддержку начать выравнивать дисбаланс в отношениях с Западной Европой и США. А он уже есть и будет расти. В ближайшие годы о евроатлантической интеграции лучше не вспоминать. Вашингтон пересматривает свои отношения с ЕС. Это понимают и поляки, вынужденно признавая, что «структурный дисбаланс в торговле США с Китаем или Германией необходимо было устранить». Однако речь идет не о переделе двух-трех прилавков на сельском рынке, а о серьезной глобальной битве, требующей огромных затрат. Берлин уже не может пытаться отстояться в стороне или «переждать» американского президента Дональда Трампа. Германия приняла вызов, объявив о стратегическом пересмотре своей промышленной политики. И у нее достаточно сил, чтобы вслед за собой начать подтягивать другие страны-члены Евросоюза.

Перестройка промышленности потребует реорганизации всего остального — финансово-налоговой политики, информационной. Конечно же, дипломатической сферы и в первую очередь. Война, пусть и торговая, требует ресурсов и надежного доступа к ним. Россия может много предоставить того, без чего немецкая промышленность не способна взять очередные высоты в конкурентной борьбе. Как этому может помешать Польша? Никак. ЕС будет стараться подтягивать к себе Москву. Выборы в Европейский парламент в этом году, последующее распределение мест в Европейской комиссии пройдут по сценариям, каждый из которых Варшаве антироссийской невыгоден. Если нынешние бенефициары руководящих органов Евросоюза смогут повторить свой успех, то они продолжат евроинтеграцию на условиях Парижа и Берлина, которые продолжат торпедировать призывы Польши ужесточить отношение к России, возможно, пойдут на частичное снятие санкций. Если победа или блокирующий пакет достанется «народническим партиям», то они еще быстрее потребуют эти санкции снять в принципе и одними из первых прилетят в Москву на переговоры.

Ставка на «великого американского союзника» имеет ограниченный потенциал. В принципе, Вашингтон, безусловно, оставил свои закладки в Европе. Но если США идут на войну с ЕС, то эти закладки будут рваться на американо-европейском фронте. Безусловно, Вашингтону вряд ли придется по душе сближение ЕС и России, любой возможный альянс на этом направлении он постарается разорвать. Но и европейцы не будут сидеть, сложа руки. Евросоюз тяжело и со скрипом, однако все-таки подготавливает инструмент, позволяющий ему торговать с Ираном вопреки сильнейшему давлению Соединенных Штатов и чуть ли не ультимативных требований подчиниться его санкционной линии. В принципе, если где возможности американцев себя и могут проявить в полной мере, то это на постсоветском пространстве. В частности на Украине. Однако в переводе конфликта этого государства с Россией в «горячую фазу» меньше всего заинтересованы сами поляки, поскольку они в первую очередь получат проблемы. Сейчас в Польшу бегут украинские рабочие. А когда повалят беженцы, что тогда?

Сложившийся после 1991 года геополитический баланс на европейском поле долго не устоит. Варшаве и Москве нужно договариваться, подкрепляя собственными потенциалами друг друга. По одиночке им невозможно уравновесить Берлин, вместе можно добиться гораздо большего. Против чего, скорее всего, не будут выступать и американцы, которые уже пробовали в этом веке свести поляков и россиян вместе.