В Госдуме обсудят законодательное обеспечение паллиативной помощи

Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 11 февраля, законодательное обеспечение паллиативной помощи обсудят на больших парламентских слушаниях в Госдуме, сообщает ИА REGNUM. Слушания пройдут под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Депутаты вместе с экспертами, представителями институтов гражданского общества и регионов обсудят предложения по поправкам к законопроекту о паллиативной помощи. В слушаниях примут участие представители более 60 регионов, специалисты по паллиативной помощи, сотрудники хосписов, волонтеры.

По итогам слушаний профильными комитетами будут обобщены и подготовлены предложения по внесению возможных поправок в законопроект ко второму чтению. Срок предоставления поправок ко второму чтению определен до 14 февраля.

Читайте также: Госдума может в феврале принять закон о паллиативной помощи

Ранее Володин предложил рассмотреть вопрос подготовки подзаконных актов, необходимых для реализации закона. По его мнению, «было бы правильно вести их подготовку одновременно с рассмотрением закона».

Читайте также: В регионах России стартовал аудит онкологических служб

Госдума 16 января в первом чтении приняла законопроект о паллиативной помощи. 31 января документ обсуждался на Совете по законотворчеству при председателе Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин и Голикова обсудили доработку законопроекта о паллиативной помощи