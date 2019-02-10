Вице-премьер Италии о возможной отмене санкций против РФ: «Мы боремся»

Рим, , 18:22 — REGNUM Власти Италии намерены «бороться» за отмену ограничительных мер в отношении России. Об этом, как передает АНСА, заявил вице-премьер Италии, министр экономического развития и труда Луиджи ди Майо."Против санкций в отношении России мы боремся и будем бороться не потому, что мы на стороне русских или американцев, а потому, что мы на стороне итальянцев», — сказал он.

Читайте также: Канцлер Австрии назвал условие для отмены санкций против РФКак сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и гражданской войны на Украине. Впоследствии они неоднократно продлевались и дополнялись. Ответной мерой Кремля стало введение эмбарго на ввоз продовольствия из стран, поддержавших санкции против РФ.

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