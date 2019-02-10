Трамп сообщил, что его «сговор с Россией» не подтвердился

Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Доказательств «сговора» президента Дональда Трампа с представителями Российской Федерации во время предвыборной кампании-2016 не нашел комитет Сената США по разведке. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Председатель комитета по разведке Ричард Бёрр только что сообщил, что после почти двух лет, более 200 интервью и тысяч документов они не обнаружили никакого сговора», — написал глава Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября 2018 г. президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что расследование дела о якобы «вмешательстве России» в американские выборы-2016 должно закончиться.

По его словам, «сговора Трампа с РФ не было», поэтому расследование должно завершиться.

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