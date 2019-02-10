Ляшко обвинил штаб Порошенко в подготовке «гадких провокаций»

Киев, , 17:12 — REGNUM Избирательный штаб действующего главы Украины Петра Порошенко готовит провокации против кандидата в президенты Украины от Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом сам депутат сообщил на странице в соцсети Facebook.

«Готовятся провокации на моих встречах с людьми, — написал Ляшко. — Эту гадость делает штаб Порошенко».

Напомним, 5 февраля депутат Ляшко вызвал на дебаты действующего главу государства Петра Порошенко, а также ряд других кандидатов.

Как передавало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине намечены на 31 марта 2019 года.

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