Глава Роскосмоса рассказал о причинах неудачных запусков ракет

Москва, , 16:46 — REGNUM Отсутствие стопроцентной надежности техники в России является причиной неудачных запусков отечественных ракет. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

По его словам, дающих стопроцентную надежность образцов вообще не существует, так как любая техника рано или поздно дает сбой.

Он отметил, что коэффициент надежности техники российского производства составляет более 99%, а все остальное — это и есть те самые случаи аварий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2018 г. ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль «Союз МС-10» с экипажем МКС. Представители госкомиссии позже пришли к выводу, что причиной аварии ракеты-носителя стало неоткрытие сопла увода бокового блока первой ступени.

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