Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
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«Победа» решила не вводить плату за стаканчкики для воды на борту

Политика

Это было бы незаконно

Москва, 10 февраля 2019, 15:53 — REGNUM  Российская бюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») отказалась от идеи сделать бумажные стаканчики для воды на борту самолета платными. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщила журналистам представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

Она рассказала, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела соответствующую проверку, по результатам которой было установлено, что «Победа» не планирует вводить плату за бумажные стаканчики для воды на борту самолета.

Также Короткова подчеркнула, что введение подобной платы противоречило бы российскому законодательству.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идею ввести плату за стаканчики для воды «Победа» начала рассматривать после того, как ей не удалось выиграть суд с Минтрансом и Минюстом России относительно правил перевозки ручной клади. «Победа» настаивала на том, что ручная кладь должна быть ограничена как по объему, так и по весу, но власти требовали, чтобы было только одно ограничение — по объему. Суд «Победа» проиграла и решила заняться поиском другого источника доходов, в частности, продаже стаканчиков для воды. Но и здесь бюджетную авиакомпанию ждала неудача.

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Авиаперевозки
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