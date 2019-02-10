Южная Корея будет больше тратить на содержание американских военных

Сеул, , 15:35 — REGNUM Власти Южной Кореи подписали соглашение в соответствии с которым будут платить больше за содержание вооруженных сил США на своей территории, сообщает 10 февраля Al Arabia.

Сделку должен поддержать южнокорейский парламент, если это состоится, то ежегодные дотации составят порядка $890 млн, в 2018 году финансирование американских военных было несколько ниже.

Особенностью нового соглашения станет так же то, что оно, в отличие от предыдущего, подписываемого на пять лет, будет действовать всего один год. В будущем году Вашингтон может вновь потребовать увеличения содержания своих военных.

«Это был очень долгий процесс, но в конечном счете он принес нам успех», — подчеркнул министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва.

Напомним, вооруженные силы США находятся в Южной Кореи с 1953 года, когда здесь закончилась Корейская война. В настоящее время американский воинский контингент насчитывает 28 тыс. 500 человек.

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