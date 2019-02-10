Порошенко повысил в звании двух моряков, задержанных в Керченском проливе

Киев, , 15:34 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко присвоил звания лейтенантов двум морякам, которые были задержаны российскими пограничниками в ходе неудавшейся украинской провокации в Керченском проливе. Об этом сам Порошнеко написал сегодня, 10 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook.

Всего звания лейтенантов получили 26 выпускников Одесской морской академии, в том числе Богдан Головаш и Владислав Костышин, которые были задержаны российскими пограничниками на украинских боевых судах, пытавшихся прорваться через Керченский пролив.

Порошенко отметил, что офицерские погоны и кортики ждут моряков дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года украинские боевые корабли незаконно вторглись в российские территориальные воды и пытались прорваться через Керченский пролив. Российские пограничники были вынуждены с применением силы задержать нарушителей. Всего были задержаны 23 моряка и сотрудника СБУ, которые руководили провокацией.

Сейчас все они находятся под стражей, против них возбуждено уголовное дело.