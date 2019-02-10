Газпромбанк: Никакие новые счета для венесуэльской PDSVA не открывались

Москва, , 14:33 — REGNUM Газпромбанк опроверг информацию о том у него были открыты новые счета венесуэльской государственной нефтедобывающей компанией PDSVA. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба банка.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что венесуэльская PDSVA, которая попала под жесткие американские санкции, уведомила свои совместные предприятия о необходимости перечислять доходы от продажи нефти на новые счета в Газпромбанке. Также сообщалось, что PDSVA якобы собралась перевести все свои счета в Газпромбанк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США заморозили счета PDSVA в своей юрисдикции. По некоторым данным, на замороженных счетах находились $7 млрд. Кроме того, США запретили всем компаниям в американской юрисдикции закупать нефть у Венесуэлы.

PDSVA является государственной компанией, и вводят против неё санкции США пытаются оказать давление на законные власти Боливарианской республики во главе с Николасом Мадуро. Валютные поступления, которые обеспечивала PDSVA от продажи нефти критически важны для экономики Венесуэлы, которая вынуждена импортировать многие товары, в том числе продовольствие и медикаменты.

В Газпромбанке заявили, что информация агентство Reuters не соответствует действительности. В банке уточнили, что PDSVA — это одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, и у нее открыты счета во множестве банков. Ешё несколько лет назад в рамках сотрудничества с несколькими российскими компаниями, которые также являются клиентами Газпромбанка, PDSVA тоже открыла счета в этом банке, которые действуют до сих пор.

«Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются банком к открытию», — заявили в банке.

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