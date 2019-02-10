Христианка, оправданная за богохульство не покидает Пакистан

Исламабад, , 14:20 — REGNUM Христианка Азия Биби, недавно оправданная в деле о богохульстве до сих пор не может покинуть Пакистан, сообщает 10 февраля Al Jazeera.

Женщина была переведена из своего прежнего убежища, находившегося недалеко от столицы страны в другое, в городе Карачи, но пока не может уехать из страны и воссоединиться со своими детьми.

Напомним, Азия Биби была приговорена к смертной казни в Пакистане по обвинению в оскорблении чувств верующих мусульман. Она провела в камере смертников восемь лет, после чего Верховный суд страны оправдал ее.

Ситуация раскололо общество, что привело к массовым акциям протеста, звучали требования отставки правительства.

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