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Французский народ против Эманюэля Макрона. «Не сдавайтесь там во Франции!»

Политика

Ветер перемен перешёл Альпы

Французский народ против Эманюэля Макрона. «Не сдавайтесь там во Франции!»

Эдуард Лимонов, 10 февраля 2019, 12:36 — REGNUM  

Это пожелание жёлтым жилетам написал ещё осенью прошлого года итальянский вице-премьер Ди Майо, он же лидер движения «5 звёзд» в Италии. И не просто где-то накропал, но на официальном сайте своего движения запечатлел.

Как вы, вероятно, знаете Ди Майо только что побывал во Франции у жёлтых жилетов, встретился с теми из них, кто собрались идти на выборы в Европарламент и поддержал их. В интернете существует фотография, где Ди Майо стоит с десятком жёлтых жилетов, их другом, и подписал под фотографией: «Ветер перемен перешёл Альпы».

В результате разразился дипломатический скандал между Францией и Италией. Франция отозвала своего посла из Италии.

В дополнение обменялись режущими и колющими словами.

Ещё один итальянский вице-премьер — Матео Сальвини, лидер движения «Лиге» — второй партии коалиции (союзник «5 звёзд») швырнул в Макрона: «Народ Франции не заслуживает такого президента!»

Ссорятся две страны с лета, когда в Италии пришла к власти коалиция евроскептиков, а Макрон евроатлантист, так что они без преувеличения — враги.

Но к делу. К субботе 9 февраля.

В субботу во Франции состоялcя XIII-ый Акт исторической драмы под названием «Французский народ против Эманюэля Макрона».

Я уже писал как-то и позволю себе повторить здесь: я утверждал, что французы среди прочих причин ещё и раздосадованы тем, что выбрали себе Макрона в президенты. Они обнаружили, что выбрали (это уже не моё высказывание, но этот афоризм изрёк Стив Баннон, бывший советник Трампа): «марионетку, под костюмом которой ничего нет». И движение жёлтых жилетов — следствие этой досады.

Что заявлено?

Заявлен сбор жёлтых жилетов на площади Звезды (Place Charles de Gaulle Etoile) затем они пройдут вниз шествием по направлению к Марсову Полю, куда должны добраться к 17 часам. Время парижское, если по московскому, то нужно добавить два часа.

Французские СМИ, которых жёлтые жилеты обвиняют в сговоре с властями (и я тут к мнению «жилетов» присоединяюсь), систематически занижают количество протестующих жёлтых жилетов. Занижают даже в сравнении с официальными данными Министерства внутренних дел Франции.

Делается это мошенническим образом. Жёлтые жилеты только ещё идут к местам сбора, ещё рано, а СМИ уже объявляют якобы окончательные результаты дня.

Ещё французские СМИ постоянно пишут (по поводу каждого субботнего акта) что якобы движение «жилетов» пошло на спад. Счастливо рапортуют, что в каждую данную субботу протестующих было меньше на пять, на семь, на десять тысяч (или сколько там, главное, чтоб меньше, чтоб констатировать спад) меньше чем в предыдущую субботу.» «Пошло на спад», «пойдёт на спад», «на столько-то тысяч меньше» — без этого ни один «репортаж» из Франции не обходится.

Российские СМИ в массе своей, обнажая тем свою провластную сущность, независимо кем они себя декларируют, патриотами или либералами, также тихонько ждут спада и толкуют о спаде. Ну тут всё понятно: душа журналистская, как правило, завсегда на стороне власти (это моё личное мнение, профессия всецело зависит от власти), а наша российская власть смотрит на «жилетов» как на цветную революцию и боится цветной у себя дома. Вдруг.

Безмолвно показывают правду по RT (за что «жилеты» возлюбили, кстати, RT). Но тут я думаю, всё понятно: RT ведь задуман был как канал для заграницы. Они выхлопотали, вероятно, себе право показывать толпы «ж-жилетов».

Так что же произошло-то в субботу 9 февраля?

В Париже манифестанты от площади Звезды от Триумфальной Арки пошли вниз по Елисейским полям, на площади Согласия пересекли Сену.

Шли они и скандировали: «Мы не остановимся, пока не свергнуты Макрон и Пятая Республика! «

Стычки с полицией начались ещё на Елисейских полях. Манифестанты разбили какое-то количество витрин. Полиция, как водится, применила слезоточивый газ. Манифестанты подожгли несколько автомобилей, среди прочих чей-то опрометчиво оставленный дорогой «порши» и военный антитеррористический автомобиль «Vigipirat». Министр внутренних дел ничего не сказал об автомобиле «порши», но вот что сказал по поводу «Vigipirat» :

«Я испытываю негодование и отвращение. Военнослужащие миссии «Часовой» каждый день охраняют наших сограждан от риска терроризма. Такие нападения недопустимы. Будет сделано всё, чтобы виновные были найдены и отданы под суд.»

У здания Национальной Ассамблеи, как его ещё называют — Бурбонский дворец, манифестант поднял гранату со слезоточивым газом и хотел бросить её в направлении Национальной Ассамблеи. Однако граната взорвалась у него в руке и ему оторвало кисть руки.

Помимо Парижа, акции прошли ещё в нескольких десятках городов. В Ангулеме, Бордо, Тулузе, Монпелье, Лилле, Нанте, Ренне, Бресте, Кайенне, Л'Ориенте и других. Самые крупные, по нескольку тысяч человек участников (5 или 6 тысяч даже согласно полицейским рапортам), cобрались в Бордо и Тулузе.

Количество протестующих на улицах продолжает расти. Требования давно уже не экономические, но политические. Звучат даже призывы к свержению капитализма. Ну то, что «жилеты» собираются свергнуть Макрона и вообще Пятую Республику, они и не скрывают. А теперь у них есть даже официальная поддержка соседней страны — Италии, так что если Италия вдруг захочет поддержать их, поставляя им оружие, то общая граница у двух стран позволяет.

Министерство внутренних дел лживо оценило количество манифестантов по всей Франции в 51 400 человек, и похваляются якобы незначительным, но снижением количества манифестантов по сравнению с цифрами, заявленными ими же в предыдущую субботу, а именно тогда были заявлены 58 400.

Верить этим цифрам не следует, предупреждают жёлтые жилеты и убеждают умножать их, полицейские цифры, хотя бы вдвое.

Нет никаких признаков того, что движение идёт на спад. Напротив, к «жилетам» ведь 5 февраля присоединился самый многочисленный профсоюз Франции CGT.

По данным исследовательской группы YouGov около 64% французов высказываются в поддержку протеста жёлтых жилетов, на 2% больше, чем месяц назад.

77% (на 3% больше чем месяц назад) считают обоснованной мобилизацию жёлтых жилетов на акции.

У меня такое впечатление, что тактика «жилетов» состоит в том, чтобы измотать вконец уже очень уставшую полицию до такой степени, что полицейские начнут массово переходить на сторону народа.

Могу только присоединиться к итальянскому вице-премьеру Ди Майо: «Не сдавайтесь там во Франции!»

regnum author Эдуард Лимонов
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Протесты во Франции
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