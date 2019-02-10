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США угрожает контрмерами странам ЕС, использующим оборудование Huawei

Политика

США продолжает добиваться прекращения сотрудничества между странами ЕС и китайскими технологическими компаниями

Брюссель, 10 февраля 2019, 12:13 — REGNUM  Правительства европейских стран, в которых разрешат использовать оборудование китайских производителей в важных инфраструктурных проектах, столкнутся с контрмерами со стороны США, заявил американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд. Об этом сообщает Bloomberg.

Сондленд рассказал, что страны, которые решатся использовать технологии китайских компаний, окажутся в невыгодном положении, которое затруднит дальнейшее сотрудничество с США. Он добавил, что в этом случае американским компаниям придётся быть более острожными при ведении бизнеса с Евросоюзом.

Издание отмечает, что это заявление свидетельствует о желании администрации президента США Дональда Трампа добиться полного запрета на использование китайского оборудования на территории всей Европы, а также в других странах, являющихся союзниками США. Ранее в ЕС планировались совместные проекты с китайскими компаниями, связанные с технологиями мобильной связи пятого поколения и автономными транспортными средствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Гордон Сондленд дал комментарий в том же ключе. Он заявил, что США располагают доказательствами того, что использование оборудования китайской компании Huawei представляет угрозы для национальной безопасности стран ЕС.

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Торговая война между Китаем и США
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