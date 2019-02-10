Иракские туркмены претендуют на посты в Иракском Курдистане

Эрбиль, Ирак, , 11:09 — REGNUM Представители туркменских партий претендуют на высокие посты в правительстве Иракского Курдистана, сообщает 10 февраля Rudaw.

Их требование сводится к занятию должности заместителя премьер-министра региона или заместителя спикера парламента.

«У нас есть требования, а не условия для участия в работе нового кабинета и во всем политическом процессе. И наше главное требование занять должность заместителя премьер-министра или заместителя спикера парламента», — отметил глава Партии развития Туркменистана Мухаммед Сааддин.

Напомним, несмотря на то, что парламентские выборы в Иракском Курдистане прошли еще в сентябре 2018 года, правительство до сих пор не сформировано. Курдские политики хотят создать правительство народного единства, включив туда максимально возможное количество представителей от различных политических сил региона.

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