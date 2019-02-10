Путин поздравил дипломатов России с профессиональным праздником

Москва, , 10:52 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских дипломатов с их профессиональным праздником — Днем дипломатического работника. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 10 февраля, на официальном сайте президента России.

В поздравительной телеграмме президента сказано, что вопросы стратегической стабильности в современно мире требуют большого внимания, особенно когда режим контроля над вооружениями и нераспространения фактически разрушен. именно на этом направлении крайне важна работа дипломатов.

«В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи…», — пишет Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данный профессиональный праздник был установлен указом президента Путина от 2002 года. 10 февраля было выбрано не случайно. Согласно историческим источникам, именно на 10 февраля 1549 года приходится наиболее ранее упоминание о первом внешнеполитическом ведомстве России — Посольском приказе.

Царь Иван IV назначил в этот день назначил первым руководителем Посольского приказа подьячего Ивана Михайловича Виковатого. Ему было «приказано посольское дело». Висковатый однако больше занимался внутриполитическими интригами, но он оставался главой приказа до 1570 года, когда его казнили по приказу Ивана IV по обвинению в измене.