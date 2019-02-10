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Губернатор Киркука: первый раз слышу о возвращении в регион пешмерга

Политика

Провинция продолжает оставаться объектом спора

Киркук, Ирак, 10 февраля 2019, 11:07 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Киркука Ракан Саид аль-Джабури заявил, что первый раз слышит о соглашении о возвращении пешмерга в Киркук, сообщает 10 февраля Rudaw.

«Мы не были проинформированы по поводу какого-либо соглашения о возвращении пешмерга. Позиция Арабского совета была ясна с самого начала — все вопросы решает Багдад», — отметил Аль-Джабури.

Речь идет лишь о некоторой координации между военными и курдскими вооруженными силами, не более.

Напомним, после референдума о независимости в Иракском Курдистане, шиитские ополченцы вытеснили пешмерга из спорной провинции Киркук, что вызвало серьезное недовольство в Иракском Курдистане.

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