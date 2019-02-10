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Оппозиция получит пост спикера в парламенте Иракского Курдистана

Политика

А также пост заместителя премьер-министра

Эрбиль, Ирак, 10 февраля 2019, 10:53 — REGNUM  Патриотический союз Курдистана (ПСК) получит пост спикера парламента автономии. а также заместителя премьер-министра Иракского Курдистана, сообщает 9 февраля Kurdistan 24.

Данное решение было принято во время встречи высокопоставленных чиновников от ПСК и Демократической партии Курдистана (ДПК). Парламент курдской автономии должен начать работу 18 февраля.

Что касается распределения ключевых постов в правительстве, данную информацию представители обеих партий предпочли не разглашать.

Напомним, в сентябре 2018 года в Иракском Курдистане прошли парламентские выборы, несмотря на то, что на них победу одержала ДПК, получив 45 мандатов, этого ей не достаточно для формирования правительства, так как всего в законодательном органе региона 111 депутатских мест.

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