Эксперт: Эрбиль ведет двойную игру с РПК и Турцией

Эрбиль, Ирак, , 10:35 — REGNUM Правительство Иракского Курдистана ведет двойную игру сразу с тремя сторонами: с Рабочей партией Курдистана (РПК), с Турцией, а также со своим народом, заявил 10 декабря эксперт Ашти Шеладзи специально для портала Kurdistan 24.

По словам эксперта, Эрбиль передает Анкаре информацию об укрытиях РПК на севере Ирака, а как только Турция собирается нанести удары, то предупреждает об этом курдских повстанцев.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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