США доставили в колумбийскую Кукуту первую партию гумпомощи для Венесуэлы

Вашингтон, , 10:02 — REGNUM В колумбийский город Кукута, расположенный на границе с Венесуэлой, доставлена первая партия американской гуманитарной помощи, которая якобы предназначена для жителей Венесуэлы. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает пресс-служба государственного департамента США.

«Соединённые Штаты с гордостью сообщают о прибытии в Кукуту, Колумбия, первой партии поставляемых предметов помощи для жителей Венесуэлы», — сказано в сообщении Госдепа в сети микроблогов Twitter.

Также во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что в деле доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу Вашингтон сотрудничает только со спикером Национальной ассамблеи Боливарианской республики Хуаном Гуайдо, который по указке из США провозгласил себя президентом этой страны.

Напомним, что ранее американская марионетка Гуайдо заявил о том, что гуманитарная помощь для Венесуэлы будет собираться в трех пунктах — в колумбийской Кукуте, в Бразилии и на острове в Карибском море.

Законные власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро заявили, что заявление Гуайдо о гуманитарной помощи — это «политическое шоу», которое нужно американцам как повод для вторжения в Венесуэлу.