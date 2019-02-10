Абэ заявил, что проблема договора с Россией не должна достаться потомкам

Токио, , 09:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что готов добиться решения по вопросу мирного договора в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Запись выступления Синдзо Абэ на съезде Либерально-демократической партии Японии опубликована на видеохостинге YouTube.

Синдзо Абэ, являющийся председателем Либерально-демократической партии Японии, заявил на партийном съезде, что проблема заключения мирного договора с Россией не должна достаться в наследство следующему поколению. Он подчеркнул готовность поставить точку в этом вопросе в ходе переговоров с руководством России.

Напомним, Синдзо Абэ поднял вопросы, касающиеся мирного договора и Курильских остров, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 года. После этого он неоднократно заявлял о намерении добиться от российских властей отказа от прав на несколько островов Курильской гряды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог с Японией по мирному договору станет возможным только если японские власти признают суверенитет России, в том числе и над островами Курильской гряды, установленный по итогам Второй мировой войны.