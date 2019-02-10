США привезли в Колумбию первую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы

Кукута, Колумбия, , 09:24 — REGNUM Первая партия гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы доставлена в Колумбию, сообщает 10 февраля официальный Тwitter Госдепа.

В сообщении Госдепа говорится, что США «с гордостью» сообщают о доставке в колумбийский город Кукута первой партии гуманитарной помощи для венесуэльцев. Также отмечается, что Госдеп и далее намерен работать с объявившим себя законным правителем Венесуэлы спикером парламента страны Хауном Гуайдо и американскими партнерами в Венесуэле для поставок гуманитарной помощи нуждающимся жителям государства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в колумбийской город Кукута девятью грузовиками из США была доставлена первая партия международной гуманитарной помощи. Доставленная тогда помощь поступила от Агентства США по международному развитию (USAID).