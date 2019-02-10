Аваков: Выборы главы Украины не должны быть «ристалищем политической грязи»

Киев, , 08:29 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал всех 44 кандидатов в президенты страны показать честные выборы и не размениваться на ненависть и «подлые провокации». Об этом Авакова написал накануне, 9 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению главы МВД, кандидатам в президенты Украины следует договориться о том, как вести честную конкуренцию и «не потерять страну». Аваков напомнил, что после того, как ЦИК Украины завершил регистрацию кандидатов, у них есть 50 дней на агитацию до самого дня голосования, которое состоится 31 марта.

«Ведь это так приятно честно выиграть выборы. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!» — пишет Аваков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МВД Украины Аваков обещал, что всем 44 кандидатам в президенты Украины будет обеспечена безопасность.

Стоит отметить, что один из кандидатов в президенты уже был облит зеленкой, ещё один облит водой в телевизионном эфире, а ладиер президентской гонки Владимир Зеленский был вынужден пробиваться через толпу «ветераном АТО», которая была враждебно к нему настроена.