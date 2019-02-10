МИД РФ: Транзит газа через Украину будет только на нужных России условиях

Москва, , 08:17 — REGNUM Российская Федерация будет прокачивать свой газ через территорию Украины только на выгодных условиях. Об этом накануне, 9 февраля, в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Алексанлр Панкин.

Дипломат подчеркнул, что Россия принципиально не отказывается от транзита своего газа в Евросоюз через Украину. Однако существует ряд условий, выполнение которых необходимо, чтобы транзит через Украину был сохранен после 2019 года.

«Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам. Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут. Но есть и неопределенность собственно на Украине в отношении своей газотранспортной системы, ее преемника, консорциума и так далее», — сказал Панкин.

Он отметил, что Россия предлагала украинской стороне просто продлить существующий контракт на транзит с некоторыми изменениями. Но украинская сторона это предложение отвергла.

Панкин напомнил, что следующий раунд консультаций по газовой проблеме будет в мае. К этому времени на Украине уже должны пройти президентские выборы, что может привести к изменению позиции Киева в этом вопросе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущие трехсторонние переговоры по газу с участием Евросоюза закончились ничем. именно тогда российская сторона предложила продлить существующий контракт, но представители «Нафтогаза» отказались. Российская сторона также поставила условия продолжения транзита газа через Украину. В частности, все судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» должны быть урегулированы.