National Interest: Россия использует С-300 в Сирии для влияния на Израиль

Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Развёртывание зенитно-ракетных комплексов С-300, ранее переданных Дамаску, усилит позиции России на предстоящем саммите по сирийскому регулированию, заявляет автор National Interest.

Автор американского военно-политического издания Марк Епископос отметил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные в Сирию в октябре 2018 года, начали разворачиваться только сейчас. Напомним, решение о передаче комплексов С-300 сирийским военным было принято после того, как российский самолёт-разведчик ИЛ-20 был сбит сирийскими ПВО во время отражения атаки израильских истребителей F-16.

Американский военный эксперт предположил, что развёртывание комплексов С-300 началось в преддверии саммита по сирийскому урегулирования для того, чтобы Россия могла влиять на позицию Израиля по Сирии. Епископос подчеркнул, что комплексы С-300, развёрнутые в Сирии, представляют большую тактическую угрозу для Израиля, а особую обеспокоенность израильских военных вызывает то, что комплексы будут переданы в непосредственное управление сирийских военных.

Напомним, саммит по сирийскому урегулированию состоится в Сочи 14 февраля. В работе саммита примут участие руководители России, Турции и Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении переброски 24 пусковых установок С-300.

5 февраля израильские СМИ опубликовали спутниковый снимок с тремя развёрнутыми комплексами С-300 в районе населенного пункта Масьяф в сирийской провинции Хама.

7 февраля сирийский новостной ресурс со ссылкой на источник в Минобороны Сирийской Арабской Республики сообщил, что российские специалисты продолжают подготовку сирийских военных для использования комплекса С-300.