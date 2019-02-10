Reuters: Венесуэльская нефтяная госкомпания переводит активы в Газпромбанк

Каракас, , 07:24 — REGNUM Венесуэльская государственная нефтегазовая компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) переводит выручку от продажи нефти в российский Газпромбанк. Об этом 10 февраля сообщает Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы компании.

По данным издания, речь идёт о доходах, получаемых от совместных предприятий, которые работают в Оринокском нефтегазоносном бассейне. Основными партнёрами венесуэльской PDVSA являются норвежская компания Equinor ASA, американская Chevron Corp и французская Total SA.

Сообщается, что 8 февраля вице-президент PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Куинтал разослал представителям совместных предприятий письмо с новыми банковскими инструкциями для осуществления платежей в долларах и евро. Согласно новой инструкции, средства со счетов совместных предприятий в банках в США и Европе переводятся на недавно открытый счет в российском Газпромбанке.

Отмечается, что изменения финансовой политики PDVSA начались после 28 января, когда США ввели новые экономические санкции, направленные блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро к нефтяным доходам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января власти США приняли решение о блокировании активов венесуэльской компании PDVSA. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что сделка по приобретению венесуэльской нефти могут также повлечь блокирование компаний-партнёров PDVSA.

29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти санкции являются незаконными. Он отметил, что Россия продолжит защищать свои интересы Венесуэле в рамках международного законодательства.