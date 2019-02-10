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Захарова рассказала о троллинге в сети и работе с мужчинами

Политика

Дипломат ежедневно сталкивается с негативными выпадами в свой адрес

Москва, 10 февраля 2019, 04:58 — REGNUM  Официальный представитель МИД России Мария Захарова не сталкивалась с дискриминацией со стороны мужчин за 20 лет работы в министерстве. Об этом она рассказала в интервью «Российской газете».

По её словам, случались разные бытовые, житейские ситуации, которые есть в обыденной жизни. Однако со случаями профессиональной дискриминации дипломат не сталкивалась.

«Нет никаких ограничений, пока человек сам не начинает ограничивать свою мечту», — добавила Захарова и подчеркнула, что женщины работают даже в сложных точках.

Представитель МИД отметила также, что ежедневно сталкивается с негативными откликами, чему примером служит её страница в Facebook. Злости на критику нет, призналась Захарова.

Она уточнила, что критика бывает «проплаченной», когда комментируют сетевые боты и тролли, а бывает и мнением живых людей. Во втором случае критические замечания делятся на конструктивные и безосновательные. Первые Захарова старается изучать, а вот на вторые — не обращает внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, Мария Захарова с 10 августа 2015 года возглавляет Департамент информации и печати МИД России. В этой должности она является первой женщиной. Предшественником Захаровой был Александр Лукашевич, назначенный постоянным представителем России при ОБСЕ.

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МИД России
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