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Польша готова к закупке у США ракетных систем HIMARS

Политика

Базой для пусковой установки служит легкий бронированный грузовик

Варшава, 10 февраля 2019, 03:57 — REGNUM  Польская сторона приобретает американские ракетные системы дальностью до 300 км. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Польши.

О закупке у США мобильных ракетных систем HIMARS будет объявлено 10 февраля. С соответствующим заявлением выступят глава правительства Матеуш Моравецкий и министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Американцы поставят Польше вместе с установками боеприпасы, учебный и логистический пакеты. HIMARS представляет собой ракетно-артиллерийскую систему высокой мобильности, которая использует управляемые боеприпасы. Базой для пусковой установки служит легкий бронированный грузовик.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Польше 20 ракетно-артиллерийских систем HIMARS и другого вооружения на сумму $655 млн. Указанные ракетные комплексы в настоящее время стоят на вооружении в ряде стран НАТО.

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