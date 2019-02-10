Шоумена Зеленского обвинили в пристрастии к наркотикам

Львов, Украина, , 03:08 — REGNUM Группа противников кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвинила шоумена в употреблении наркотиков. Запись встречи Зеленского с протестующими доступна для просмотра в YouTube.

Инцидент произошел 8 февраля возле здания Львовского государственного цирка, где проходил концерт с участием Зеленского. По данным местной полиции, шоумена «встречали» около 150 активистов, «недовольных претендентом» на пост главы Украины.

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Один из собравшихся заявил, что артист принимает наркотики. Зеленский удивился, опроверг такое обвинение и потребовал доказательств. Тогда манифестант рассказал, что якобы знает тех, кто связан с поставками наркотиков шоумену, и предложил Зеленскому немедленно «сдать анализы».

«Хорошо, вызывайте врача», — ответил Зеленский, после чего попрощался с собравшимися и вошел в цирк.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский, по итогам последних опросов, лидирует в предвыборной гонке, ему уступает Юлия Тимошенко. Центризбирком Украины зарегистрировал в качестве кандидатов на пост президента 44 человек.

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