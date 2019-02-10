Выборы в Молдавии: коалиция Додон-Плахотнюк или досрочные выборы?

Кишинёв, , 00:57 — REGNUM Если бы парламентские выборы в Молдавии прошли в это воскресенье, Партия социалистов (ПСРМ) получила бы по партийным спискам 42,8% голосов, правый оппозиционный блок ACUM — 25%, правящая Демпартия — 19,3%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствуют данные опроса «Барометр общественного мнения», проведенного в канун парламентских выборов, намеченных на 24 февраля.

Близка к преодолению избирательного порога в 6% и партия «Шор» — у нее по опросу 5,8% голосов. У остальных партий шансов попасть в парламент нет.

Что касается выборов по одномандатным округам, то 26,1% готовы голосовать за кандидатов от Партии социалистов, 16,1% — за независимых кандидатов, 13,8% — за выдвиженцев блока ACUM, 12,3% — за демократов, 10,1% — за кандидатов партии «Шор».

Таким образом, Партия социалистов не получает большинства мест в парламенте ни по партийным спискам, ни по одномандатным округам, и партии Игоря Додона придется либо вступать в коалицию с Демпартией Владимира Плахотнюка, либо идти на досрочные выборы.

Напомним, парламентскиe выборы в Молдавии впервые пройдут по смешанной систему. 50 депутатов изберут по партийным спискам, а еще 51 депутата — по одномандатным округам.